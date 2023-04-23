«Динамо» – это моя семья». Вспоминаем историю и заслуги спортивного общества к 100-летнему юбилею

Новости Беларуси. 18 апреля спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. За вековую историю спорт и «Динамо» переплелись в единое целое. Всему миру известны имена динамовцев: олимпийских чемпионов мира, Европы и страны. Еще со времен Советского Союза те, кто вступил в ряды динамовцев, гордо несут честь и сегодня.

Иван Тихон, председатель Белоруской федерации легкой атлетики:

«Динамо» – это моя семья. Семья, с которой я состоялся как атлет, поднимался на пьедесталы. Это поддержка, это друзья, это те люди, которые учат, на которых я ориентировался, которые были для меня примером для подражания.

Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси:

В годы Великой Отечественной войны, когда наши спортсмены, особенно динамовцы, проявили себя с самой лучшей стороны. И я не могу здесь не вспомнить знаменитого нашего человека Республики Беларусь Ливенцева Виктора Ильича, Героя Советского Союза. Это и строительство стадиона «Динамо», «Стайки», «Раубичи», словом, ожила отрасль и стала узнаваемой не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. И то, что наши ребята сейчас используют в полной мере и объеме, я думаю, что еще будут приумножать те достижения, которые мы имеем.