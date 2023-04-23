«Динамо» – это моя семья». Вспоминаем историю и заслуги спортивного общества к 100-летнему юбилею
Новости Беларуси. 18 апреля спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. За вековую историю спорт и «Динамо» переплелись в единое целое. Всему миру известны имена динамовцев: олимпийских чемпионов мира, Европы и страны. Еще со времен Советского Союза те, кто вступил в ряды динамовцев, гордо несут честь и сегодня.
Иван Тихон, председатель Белоруской федерации легкой атлетики:
«Динамо» – это моя семья. Семья, с которой я состоялся как атлет, поднимался на пьедесталы. Это поддержка, это друзья, это те люди, которые учат, на которых я ориентировался, которые были для меня примером для подражания.
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси:
В годы Великой Отечественной войны, когда наши спортсмены, особенно динамовцы, проявили себя с самой лучшей стороны. И я не могу здесь не вспомнить знаменитого нашего человека Республики Беларусь Ливенцева Виктора Ильича, Героя Советского Союза. Это и строительство стадиона «Динамо», «Стайки», «Раубичи», словом, ожила отрасль и стала узнаваемой не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. И то, что наши ребята сейчас используют в полной мере и объеме, я думаю, что еще будут приумножать те достижения, которые мы имеем.
Александр Карелин, сенатор Российской Федерации:
Сегодня «Динамо» не оставляет своих традиционных усилий в архивировании, экспонировании символов побед, каких-то свидетелей этих побед. Это четкие материализованные ориентиры для тех, кто сегодня приходит в динамовские залы, кто продолжает правильную традицию: не только сила в движении, но и сила в победах. И, конечно же, сила убежденности тех, кто, приняв на себя определение «Динамо», служит под присягой. Были фабрики, которые производили именно динамовскую экипировку, причем от широкого спектра до специальных. И борцовки шились, и борцовские трико, и спортивные костюмы замечательные с ромбиком и говорящей буквой «Д» на груди. «Динамо» всегда предлагало новые методики развития и, как следствие, победные результаты. Поэтому «Динамо» всегда выделялось на фоне обществ: и профсоюзных, и студенческих, бесспорно. И всегда по понятным причинам было ключевым конкурентом.
Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?