Как популяризировать настольный теннис? Узнали тонкости игры и сразились с мастером спорта!

Новости Беларуси. Настольный теннис, высокорадиоактивный вид спорта и очень зрелищный. Белорусская школа в двухтысячных сотрясала Европы и будоражила мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня настали тихие времена. Как отыскать таланты и чем завлечь массы? Узнавал наш корреспондент Сергей Тулупов.

2003-й. Италия, Курмайор. Этот год если не самый лучший в истории белорусского настольного тенниса, то один из уж точно. Наша команда берет три золота на чемпионате Европы. Причем как в личном зачете, так и среди команд. Да-да, в одно время белорусский настольный теннис наводил страх на всех соперников. Владимира Самсонова, Евгения Щетинина, сестер Павлович знали, уважали и боялись. В финальном матче была повержена сборная Германии во главе с самим Тимо Болем. Сборная Беларуси – сильнейшая команда Европы. Но на этом спортсмены не остановились. Евгений Щетинин объединился в дуэт с австрийцем китайского происхождения Чен Вейсином. Казалось, защитная пара будет легкой мишенью для нападающих. Но вопреки скепсису тандем проходил круг за кругом и одержал уверенную победу в финале. Ну и в очередной раз блеснул мастерством Владимир Самсонов. В одной второй пал Бол, в финальном матче – Торбен Восик.

Увы и ах, но приходится констатировать. Все самые громкие успехи у нас позади. Федерация, нужно отдать должное, постоянно ищет новые таланты.

Алексей Прокопович, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:

Есть проблема определенная. В большей степени не в вовлечении детей в вид спорта и не в материальной базе, а именно в тренерском составе. Не так много у нас специалистов. На сегодня не только в городе Минске. В городе Минске еще более-менее ситуация. А на территориях, в областях, конечно, существуют проблемы. Вот когда будет тренерский состав на всех территориях, когда будет конкуренция, это будет идеально, наверное.

Мероприятие, подобное тому, которое состоялось, и призвано популяризировать настольный теннис. Искусству обращения с ракеткой и мячом обещают научить любого. Главное желание. Без него не будет ничего. А ведь тонкостей в этой незамысловатой игре хоть отбавляй. Взять, к примеру, стили. Есть чистые нападающие. Есть защитники. А есть те, кто совмещает эти тактики. Под манеру игры подбирается ракетка.

Георгий Кунац, игрок сборной Беларуси по настольному теннису:

Подбор основания профессионального идет уже больше в сознательном. То есть когда ты пробовал разный инвентарь. То есть с самого детства вам, понятное дело, дают какую-то деревяшку, которой ты с самого начала играешь. Потом тебе тренера дают какие-нибудь другие деревяшки, ты подбираешь их под себя. Нравятся они тебе, летят от них мячи, хорошо летит от него или нет. То есть это для каждого индивидуальный подход. И основание – читай, деревяшка – и уж тем более накладки каждый спортсмен выбирает под себя. Более того, черная и красная стороны могут и очень часто отличаются по характеристикам. Готовая ракетка должна стать продолжением руки. А для того, чтобы подружиться с готовым инвентарем, иногда уходят годы.

Георгий Кунац:

Это основание я как бы поменял довольно-таки недавно, три года назад. Но как бы я почувствовал, что это хорошее основание, оно мне подходит. И начал им играть. Вращений, или как говорили в детстве, подкруток, тоже множество. Мяч после приема может улетать в разные стороны, за стол и даже под стол. Супертоповые накладки проблему не решают, если не включать голову. Да, в настольном теннисе тоже нужно думать.

Георгий Кунац:

Настольный теннис – это высокоинтеллектуальная игра. Тут постоянно нужно думать о сопернике, о том, как надо сыграть мяч, разрабатывать тактику перед игрой, во время игры, так как она может меняться в зависимости от условий игры, непредвиденных обстоятельств.

Сыграть со сборником отважился и я. Сразу оговорюсь: я ни единого дня не ходил в секцию по настольному теннису. Однако за спиной определенный опыт есть. В детстве после уроков я проводил часы во дворе за железным столом. И кое-чему там все же научился. Ракетка простенькая, даже не сборная, купленная в обыкновенном магазине лет 10 назад.

Мой соперник – Георгий Кунац. Мастер спорта. Неоднократный призер открытых чемпионатов разных стран. Победитель первенства страны. Итак, поехали. Подача моя. Она простенькая. Обыкновенная подрезка. Ее соперник принимает легко, но не атакует сразу. Просто вращает. Выжидает.

Георгий Кунац:

Я увидел нижнее вращение. Отрезать мяч – это единственный и более надежный способ возвратить мяч в игру и не дать сопернику сыграть сильно.

С каждой подачей, с каждым розыгрышем настольный теннис становится тебе все ближе и роднее. Конечно, играть с профессионалом на равных не получается. Не зря ведь они проводят за столом по 10 тренировок в неделю. Но азарт просыпается. Хочется не просто попасть в стол. Хочется удивить.

Георгий Кунац:

В принципе, игра довольно-таки хорошая. Есть чувство мяча – это самое главное. То есть если, скажем так, у любителя есть чувство мяча, то при любом раскладе даже профессионалу или другому любителю с ним будет тяжело играть, потому что он будет мяч возвращать на стол. А в настольном теннисе это самое главное – вернуть на один мяч больше соперника. Так что это тяжело будет.