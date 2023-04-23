Сколько стоит воспитать олимпийского чемпиона? Пообщались с председателем БФСО «Динамо»

На неделе, 18 апреля, спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. За вековую историю спорт и «Динамо» переплелись в единое целое. Всему миру известны имена динамовцев – олимпийских чемпионов, мира, Европы и страны. Еще со времен Советского Союза, кто вступил в ряды динамовцев, гордо несут честь и сегодня. Конечно, мы не могли обойти юбиляров. У нас в студии глава центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Николаевич Оберемко. «Так вы скрытый хоккеист?»

Юлия Силипицкая, СТВ:

А вы с разрядом поступали? Игорь Оберемко, председатель БФСО «Динамо»:

По хоккею у меня первый разряд был. Юлия Силипицкая:

Так вы скрытый хоккеист? Игорь Оберемко:

В детско-юношеской спортивной школе был хоккей, футбол. Юлия Силипицкая:

Почему вы все-таки выбрали погоны? Игорь Оберемко:

1986 год. Куда? Девочки – в медицинский, мальчики – в военное училище. В 1986 году мне вручили Всесоюзного спортивного общества «Динамо» значок и удостоверение «Динамо». Юлия Силипицкая:

Вы помните, как это было?

Игорь Оберемко:

Мы осеннюю сессию сдавали. И сдавали физподготовку, нас отбирали на соревнования по многоборью. Мы на первенстве Ленинградского округа выступали от общества «Динамо», нас отбирали. Там нам в торжественной обстановке вручили. Юлия Силипицкая:

Когда удостоверение было в руках, сердце билось? Игорь Оберемко:

Тогда много эмоций было. Во-первых, я поступил в Ленинград, учусь там. Это уже было на адреналине. Естественно, когда начали получаться первые спортивные шаги… Там ребята были со всей страны. Там были спортсмены очень высокого уровня, которые постоянно занимались спортом, с детства. «Опоздание – чрезвычайное происшествие». Чем «Динамо» привлекает спортсменов?

Юлия Силипицкая:

То есть в «Динамо» всегда притягивались ребята со спортивным шлейфом? Игорь Оберемко:

Да. Во-первых, со спортивным шлейфом. Во-вторых, «Динамо» всегда ассоциировалось с правоохранительной системой, правоохранительными органами, которые входили в систему. Юлия Силипицкая:

Сперва да. Игорь Оберемко:

Это очень строгая дисциплина. Юлия Силипицкая:

То есть она притягивает, а не отталкивает. Игорь Оберемко:

Начало тренировки, опоздание – чрезвычайное происшествие. Юлия Силипицкая:

Мне всегда было интересно. Раньше общества «Буревестник», «Динамо», профсоюзы. Но динамовцы как-то очень сильно выделялись. Что их характеризует?

Игорь Оберемко:

Это дисциплинированность. Во-вторых, своя история. Это такое общество столетнее, 100-летний юбилей. Как создавалось это общество? В те времена вперед смотрели наши предшественники. Только сформировалось государство, закончилась очень тяжелая, страшная гражданская война, интервенция, голод. Только начали все восстанавливаться. И везде начали развивать спорт. Такое большое количество молодых людей, которое было призвано в эту правоохранительную систему, были очень голодны до развития физической культуры и спорта. Юлия Силипицкая:

Почему именно спорт начали развивать? Игорь Оберемко:

Это дает возможность человеку справляться с трудностями. Две составляющих было. Одна – это помощь в боевой подготовке. А вторая – это спортивные развлечения, праздники и состязания. Потом на базе общества начали организовываться и гражданские различные клубы по различным видам спорта, начиная с игровых видов спорта. Знаменитое наше футбольное «Динамо», хоккейное «Динамо». Это еще с советских времен две команды, которые всегда ЦСКА давали очень большую конкуренцию. Как поддержать спорт личным примером?

Юлия Силипицкая:

А потом появились женщины. Игорь Оберемко:

Секции открываются в детско-юношеских спортивных школах. Секция же для всех желающих. Она не ассоциируется с правоохранительной структурой. У нас правоохранительная деятельность – это служебно-прикладные виды спорта. Это совершенно разные направления, но развивается только среди людей в погонах. А спортивные составляющие или те виды спорта, которые входят в программу Олимпийских игр, развиваются в детско-юношеских спортивных школах. Художественная гимнастика – в Беларуси одна из самых лучших школ, наша динамовская. Юлия Силипицкая:

То есть вы не жалеете на своих девушек ни сил, ни поддержки? Игорь Оберемко:

Поддержки однозначно. А наше, например, отделение по гребле на байдарках и каноэ. Там тоже очень много девочек занимается. Наши сборные, динамовцы. Юлия Силипицкая:

То есть все-таки вы поддерживаете и считаете, что поддерживать надо? Игорь Оберемко:

Обязательно. И то, что делается в государстве. Мы через государство поддерживаем спорт. Посмотрите, какое влияние оказывает наш Президент на спорт личным примером. Как можно, глядя на Президента, смотря на такой пример, как он поддерживает себя в форме, не заниматься спортом, не развивать его? Юлия Силипицкая:

А вы по утрам бегаете?

Игорь Оберемко:

По утрам нет. Юлия Силипицкая:

Какой спорт предпочитаете? Игорь Оберемко:

Хоккей. Юлия Силипицкая:

Тоже решили тряхнуть стариной? Игорь Оберемко:

Мы уже давно этим делом занимаемся, я более 20 лет играю в любительской лиге. Юлия Силипицкая:

А вы в какой команде? Игорь Оберемко:

Была команда «Динамо на страже». А сейчас мы ее переформировали, команда БФСО «Динамо». Юлия Силипицкая:

Что на это сказала жена? Игорь Оберемко:

Поддерживает, даже приезжает болеть. «Фурор на Олимпийских играх». Каких спортсменов из «Динамо» ставят в пример молодежи?

Юлия Силипицкая:

Я всегда говорила, что у военных хорошие жены. За 100 лет «Динамо» воспитало не одну тысячу известных, героических людей. Есть ли такие личности, которые прошли через 100 лет и всегда актуальны, на которых сейчас растут наши дети? Игорь Оберемко:

Это Лев Яшин, наш знаменитый вратарь. Это наше общее достояние – и России, и Беларуси. Берем суверенную Беларусь. Возьмите наших динамовцев. Берем мужчин. Самые знаменитые – это в первую очередь гребцы. Александр Масейков, Александр Богданович, второй Богданович (два брата знаменитые). Берем нашего пловца Бокия. Несмотря ни на что! Посмотрите, как с этого человека можно брать пример, какой молодец. Дарья Домрачева. Юлия Силипицкая:

Да, наконец-то перешли к женщинам. Игорь Оберемко:

А вы возьмите тот фурор на Олимпийских играх, который произвела на 100-метровке наша спортсменка. Юлия Нестеренко. Наша «Белая молния». Юлия Силипицкая:

Посвящение в динамовцы – это просто ритуал или это что-то несет?

Игорь Оберемко:

Тот спортсмен, который хочет достигнуть каких-то результатов, даже побороть себя, должен быть в первую очередь патриотичным человеком. Он должен понимать, ради чего он это все делает, кто ему дает возможность. Все эти ритуалы показывают, подсказывают. Когда мы учились в школе, я вспоминаю свое детство, мы постепенно становились сначала октябрятами, потом пионерами, комсомольцами. Я это помню на всю оставшуюся жизнь. Может, каких-то деталей не понимаю. Так же в спорте есть определенные ритуалы, традиции, которые мы с детства должны прививать нашим деткам. Это в первую очередь для любви к Родине, которая дала возможность достигнуть высот. Чтобы они понимали, что наша страна делает, чтобы отдельный спортсмен мог спокойно тренироваться, заниматься, что на него выделяются немалые средства, которые, может быть, в другие сферы и не вкладываются. А на спорт наше государство практически никогда ничего не жалело. Юлия Силипицкая:

А сегодня сколько надо приблизительно, чтобы воспитать олимпийского чемпиона динамовца? Не подсчитывали, сколько денег затрачено? Игорь Оберемко:

На уровне детско-юношеских спортивных школ выпускается подготовленный спортсмен, он переходит в другое звено, в молодежку. Там уже на уровне Министерства спорта и туризма создаются колоссальные условия, начиная от медицинского обеспечения и заканчивая просто бытовыми вопросами. И посмотрите, какие у нас стипендии за победы. Юлия Силипицкая:

А надо поддерживать? Игорь Оберемко:

Обязательно. Глава государства всегда говорит: покажите результат, мы вас никогда не забудем. Какое новое направление появилось у «Динамо»?

Юлия Силипицкая:

Сейчас мир технологий, новое развитие. Смотрит ли «Динамо» в этом векторе? Игорь Оберемко:

В первую очередь это связано с развитием стрелковых видов спорта. Сейчас очень высоки новые технологии, причем мы ввели новый вид спорта – мягкая пневматика. Это стрельба пневматическим оружием, страйкбольными шариками. На международном сленге он называется экшн-эйр. Это одна из разновидностей практической стрельбы. Это та же стрельба по различным мишеням. Юлия Силипицкая:

Это олимпийский вид?