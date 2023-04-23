Сколько стоит воспитать олимпийского чемпиона? Пообщались с председателем БФСО «Динамо»

На неделе, 18 апреля, спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. За вековую историю спорт и «Динамо» переплелись в единое целое. Всему миру известны имена динамовцев – олимпийских чемпионов, мира, Европы и страны. Еще со времен Советского Союза, кто вступил в ряды динамовцев, гордо несут честь и сегодня. Конечно, мы не могли обойти юбиляров.
У нас в студии глава центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Николаевич Оберемко.
«Так вы скрытый хоккеист?»
Юлия Силипицкая, СТВ:
А вы с разрядом поступали?
Игорь Оберемко, председатель БФСО «Динамо»:
По хоккею у меня первый разряд был.
Юлия Силипицкая:
Так вы скрытый хоккеист?
Игорь Оберемко:
В детско-юношеской спортивной школе был хоккей, футбол.
Юлия Силипицкая:
Почему вы все-таки выбрали погоны?
Игорь Оберемко:
1986 год. Куда? Девочки – в медицинский, мальчики – в военное училище. В 1986 году мне вручили Всесоюзного спортивного общества «Динамо» значок и удостоверение «Динамо».
Юлия Силипицкая:
Вы помните, как это было?
Игорь Оберемко:
Мы осеннюю сессию сдавали. И сдавали физподготовку, нас отбирали на соревнования по многоборью. Мы на первенстве Ленинградского округа выступали от общества «Динамо», нас отбирали. Там нам в торжественной обстановке вручили.
Юлия Силипицкая:
Когда удостоверение было в руках, сердце билось?
Игорь Оберемко:
Тогда много эмоций было. Во-первых, я поступил в Ленинград, учусь там. Это уже было на адреналине. Естественно, когда начали получаться первые спортивные шаги… Там ребята были со всей страны. Там были спортсмены очень высокого уровня, которые постоянно занимались спортом, с детства.
«Опоздание – чрезвычайное происшествие». Чем «Динамо» привлекает спортсменов?
Юлия Силипицкая:
То есть в «Динамо» всегда притягивались ребята со спортивным шлейфом?
Игорь Оберемко:
Да. Во-первых, со спортивным шлейфом. Во-вторых, «Динамо» всегда ассоциировалось с правоохранительной системой, правоохранительными органами, которые входили в систему.
Юлия Силипицкая:
Сперва да.
Игорь Оберемко:
Это очень строгая дисциплина.
Юлия Силипицкая:
То есть она притягивает, а не отталкивает.
Игорь Оберемко:
Начало тренировки, опоздание – чрезвычайное происшествие.
Юлия Силипицкая:
Мне всегда было интересно. Раньше общества «Буревестник», «Динамо», профсоюзы. Но динамовцы как-то очень сильно выделялись. Что их характеризует?
Игорь Оберемко:
Это дисциплинированность. Во-вторых, своя история. Это такое общество столетнее, 100-летний юбилей. Как создавалось это общество? В те времена вперед смотрели наши предшественники. Только сформировалось государство, закончилась очень тяжелая, страшная гражданская война, интервенция, голод. Только начали все восстанавливаться. И везде начали развивать спорт. Такое большое количество молодых людей, которое было призвано в эту правоохранительную систему, были очень голодны до развития физической культуры и спорта.
Юлия Силипицкая:
Почему именно спорт начали развивать?
Игорь Оберемко:
Это дает возможность человеку справляться с трудностями. Две составляющих было. Одна – это помощь в боевой подготовке. А вторая – это спортивные развлечения, праздники и состязания. Потом на базе общества начали организовываться и гражданские различные клубы по различным видам спорта, начиная с игровых видов спорта. Знаменитое наше футбольное «Динамо», хоккейное «Динамо». Это еще с советских времен две команды, которые всегда ЦСКА давали очень большую конкуренцию.
Как поддержать спорт личным примером?
Юлия Силипицкая:
А потом появились женщины.
Игорь Оберемко:
Секции открываются в детско-юношеских спортивных школах. Секция же для всех желающих. Она не ассоциируется с правоохранительной структурой. У нас правоохранительная деятельность – это служебно-прикладные виды спорта. Это совершенно разные направления, но развивается только среди людей в погонах. А спортивные составляющие или те виды спорта, которые входят в программу Олимпийских игр, развиваются в детско-юношеских спортивных школах. Художественная гимнастика – в Беларуси одна из самых лучших школ, наша динамовская.
Юлия Силипицкая:
То есть вы не жалеете на своих девушек ни сил, ни поддержки?
Игорь Оберемко:
Поддержки однозначно. А наше, например, отделение по гребле на байдарках и каноэ. Там тоже очень много девочек занимается. Наши сборные, динамовцы.
Юлия Силипицкая:
То есть все-таки вы поддерживаете и считаете, что поддерживать надо?
Игорь Оберемко:
Обязательно. И то, что делается в государстве. Мы через государство поддерживаем спорт. Посмотрите, какое влияние оказывает наш Президент на спорт личным примером. Как можно, глядя на Президента, смотря на такой пример, как он поддерживает себя в форме, не заниматься спортом, не развивать его?
Юлия Силипицкая:
А вы по утрам бегаете?
Игорь Оберемко:
По утрам нет.
Юлия Силипицкая:
Какой спорт предпочитаете?
Игорь Оберемко:
Хоккей.
Юлия Силипицкая:
Тоже решили тряхнуть стариной?
Игорь Оберемко:
Мы уже давно этим делом занимаемся, я более 20 лет играю в любительской лиге.
Юлия Силипицкая:
А вы в какой команде?
Игорь Оберемко:
Была команда «Динамо на страже». А сейчас мы ее переформировали, команда БФСО «Динамо».
Юлия Силипицкая:
Что на это сказала жена?
Игорь Оберемко:
Поддерживает, даже приезжает болеть.
«Фурор на Олимпийских играх». Каких спортсменов из «Динамо» ставят в пример молодежи?
Юлия Силипицкая:
Я всегда говорила, что у военных хорошие жены. За 100 лет «Динамо» воспитало не одну тысячу известных, героических людей. Есть ли такие личности, которые прошли через 100 лет и всегда актуальны, на которых сейчас растут наши дети?
Игорь Оберемко:
Это Лев Яшин, наш знаменитый вратарь. Это наше общее достояние – и России, и Беларуси. Берем суверенную Беларусь. Возьмите наших динамовцев. Берем мужчин. Самые знаменитые – это в первую очередь гребцы. Александр Масейков, Александр Богданович, второй Богданович (два брата знаменитые). Берем нашего пловца Бокия. Несмотря ни на что! Посмотрите, как с этого человека можно брать пример, какой молодец. Дарья Домрачева.
Юлия Силипицкая:
Да, наконец-то перешли к женщинам.
Игорь Оберемко:
А вы возьмите тот фурор на Олимпийских играх, который произвела на 100-метровке наша спортсменка. Юлия Нестеренко. Наша «Белая молния».
Юлия Силипицкая:
Посвящение в динамовцы – это просто ритуал или это что-то несет?
Игорь Оберемко:
Тот спортсмен, который хочет достигнуть каких-то результатов, даже побороть себя, должен быть в первую очередь патриотичным человеком. Он должен понимать, ради чего он это все делает, кто ему дает возможность. Все эти ритуалы показывают, подсказывают. Когда мы учились в школе, я вспоминаю свое детство, мы постепенно становились сначала октябрятами, потом пионерами, комсомольцами. Я это помню на всю оставшуюся жизнь. Может, каких-то деталей не понимаю. Так же в спорте есть определенные ритуалы, традиции, которые мы с детства должны прививать нашим деткам. Это в первую очередь для любви к Родине, которая дала возможность достигнуть высот. Чтобы они понимали, что наша страна делает, чтобы отдельный спортсмен мог спокойно тренироваться, заниматься, что на него выделяются немалые средства, которые, может быть, в другие сферы и не вкладываются. А на спорт наше государство практически никогда ничего не жалело.
Юлия Силипицкая:
А сегодня сколько надо приблизительно, чтобы воспитать олимпийского чемпиона динамовца? Не подсчитывали, сколько денег затрачено?
Игорь Оберемко:
На уровне детско-юношеских спортивных школ выпускается подготовленный спортсмен, он переходит в другое звено, в молодежку. Там уже на уровне Министерства спорта и туризма создаются колоссальные условия, начиная от медицинского обеспечения и заканчивая просто бытовыми вопросами. И посмотрите, какие у нас стипендии за победы.
Юлия Силипицкая:
А надо поддерживать?
Игорь Оберемко:
Обязательно. Глава государства всегда говорит: покажите результат, мы вас никогда не забудем.
Какое новое направление появилось у «Динамо»?
Юлия Силипицкая:
Сейчас мир технологий, новое развитие. Смотрит ли «Динамо» в этом векторе?
Игорь Оберемко:
В первую очередь это связано с развитием стрелковых видов спорта. Сейчас очень высоки новые технологии, причем мы ввели новый вид спорта – мягкая пневматика. Это стрельба пневматическим оружием, страйкбольными шариками. На международном сленге он называется экшн-эйр. Это одна из разновидностей практической стрельбы. Это та же стрельба по различным мишеням.
Юлия Силипицкая:
Это олимпийский вид?
Игорь Оберемко:
Нет, он не олимпийский, а более прикладной. Очень интересный, очень динамичный. Там, на соревнованиях, так же как стендовая стрельба или стрельба по движущимся мишеням, никогда не бывает одних и тех же упражнений. Они меняются всегда, каждый раз. И чтобы быть стрелку на очень высоком уровне подготовки, надо постоянно себя совершенствовать. Оценивать действия необходимо тоже определенными приборами, которые считают скорость, попадания. Сейчас для наших отделений по биатлону мы совместно с Министерством спорта и туризма занялись разработками, чтобы внедрить для стрелков стрельбу из пневматических ружей. Совместно с российскими нашими коллегами. Это мы сейчас пробуем внедрять уже для биатлона. Чтобы дети на уровне групп спортивного совершенствования и начальной подготовки (в основном ДЮСШ). Все-таки это затратное дело. Тем более с введением против нас санкций, что очень тяжело приобрести боеприпасы определенные, попробуем сейчас такое. Это тоже очень высокотехнологичное и перспективное направление. Посмотрим, как это будет в дальнейшем продвигаться.
Юлия Силипицкая:
Я надеюсь, что 101-я дата тоже уже не за горами. Поэтому я вас жду ровно через год. Чтобы вы нам еще раз рассказали, что вы уже внедрили и что еще собираетесь внедрить.