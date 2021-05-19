После успешного сезона. Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом

Новости Беларуси. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт остается в хоккейном «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом 19 мая стало известно от пресс-службы «зубров».

Следующий сезон для тренера станет уже четвертым у руля «бело-синих». Как подчеркнули в стане команды, решение в пользу Вудкрофта было принято после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничений из-за распространения COVID-19.

Напомним, «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где по итогу серии уступило питерскому СКА.