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После успешного сезона. Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом

19 мая 2021 14:50
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Новости Беларуси. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт остается в хоккейном «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом 19 мая стало известно от пресс-службы «зубров».

После успешного сезона. Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом-1

Следующий сезон для тренера станет уже четвертым у руля «бело-синих». Как подчеркнули в стане команды, решение в пользу Вудкрофта было принято после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничений из-за распространения COVID-19.

Напомним, «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где по итогу серии уступило питерскому СКА.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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