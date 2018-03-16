Прямой эфир

Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов

16 марта 2018 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

16 марта в Ньоне в Швейцарии прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Определились пары, между которыми будут разыграны путевки в полуфинал.

«Браселона» (Испания) сыграет с «Рома» (Италия),

«Севилья» (Испания) – с «Баварией» (Германия),

«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания),

«Ливерпуль» (Англия) сыграет с «Манчестер Сити» (Англия).

Первые игры состоятся 3 и 4 апреля, а ответные – 10 и 11 апреля.

На этой неделе стало известно об одной из сенсаций сезона.

Впервые за 60 лет «Севилья» в четвертьфинале ЛЧ. Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (читать далее).

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоин уважения»
16 марта 2018 11:45

Олег Шепель о бронзе Лидии Графеевой: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоин уважения»

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»
16 марта 2018 08:41

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»

Лидия Графеева принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде-2018
16 марта 2018 06:39

Лидия Графеева принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде-2018