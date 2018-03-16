Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов

16 марта в Ньоне в Швейцарии прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Определились пары, между которыми будут разыграны путевки в полуфинал.
«Браселона» (Испания) сыграет с «Рома» (Италия),
«Севилья» (Испания) – с «Баварией» (Германия),
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания),
«Ливерпуль» (Англия) сыграет с «Манчестер Сити» (Англия).
Первые игры состоятся 3 и 4 апреля, а ответные – 10 и 11 апреля.
На этой неделе стало известно об одной из сенсаций сезона.
Впервые за 60 лет «Севилья» в четвертьфинале ЛЧ. Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (читать далее).