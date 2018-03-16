Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов

16 марта в Ньоне в Швейцарии прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Определились пары, между которыми будут разыграны путевки в полуфинал.

«Браселона» (Испания) сыграет с «Рома» (Италия),

«Севилья» (Испания) – с «Баварией» (Германия),

«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания),

«Ливерпуль» (Англия) сыграет с «Манчестер Сити» (Англия).

Первые игры состоятся 3 и 4 апреля, а ответные – 10 и 11 апреля.

На этой неделе стало известно об одной из сенсаций сезона.