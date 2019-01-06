«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Новости Беларуси. О том, как Рождественский турнир любителей хоккея становится настоящим праздником для его участников и гостей – репортаж в программе «Неделя» на СТВ.

Я очень рад участвовать в турнире, не терпится посмотреть, как будут играть другие сборные.

Очень интересно получить новые впечатления и открыть для себя Беларусь.

Мы всегда с радостью ждем целый год следующего приезда в Беларусь.

Поездом, самолетом, на машинах. В первые дни нового года профессионалы и любители, все те, кто живут хоккеем, спешат в Минск. Говорят, хоккейная семья снова в сборе. И эта феноменальная традиция находит всё больше приверженцев. На этот раз на минском льду хоккеисты из 27 стран.

Бернд Хааке, главный тренер сборной Балтии:

Впервые я здесь как тренер сразу трех стран в составе сборной Балтии. И это большая радость! Организация здесь, по правде, как на чемпионате мира. Нам здесь очень нравится. Не нужна виза для приезда, и я надеюсь, что этот спортивный и культурный обмен будет продолжаться.

Помимо сборной Балтии, еще одна команда-дебютант – от Международной федерации хоккея. В ее составе наряду с легендами украинского и российского хоккея, такими как Дмитрий Христич и Андрей Николишин, еще и спортивные функционеры.

Например, представители Польской федерации хоккея. Такой звездный международный десант подтверждает негласный статус турнира – неофициальный чемпионат мира. Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия» Такой масштабный праздник хоккея не только дарит незабываемые эмоции игрокам и болельщикам, но и ведет к серьезным победам на международном спортивном Олимпе для всей страны.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

Мы специально приглашаем тех людей, которые нам нужны для развития хоккея, для отношения. Приезжая сюда, они видят, как мы относимся к хоккею, насколько мы можем организовывать мероприятия. И это сыграло весомую роль в получении той победы – получении чемпионата мира 2021-го.

Финны приехали со своим самоваром, а вот словенцев из сборной Балкан мы застали за поиском сувениров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Велика для меня! Ему будет впору – его голова больше. Мы всё время шутим друг над другом.

Шутки позволительны, Рок и Чрт – родные братья. А Рождественский турнир – уникальный случай сыграть за одну команду. Чрт Сной, игрок сборной Балкан:

Мы давно не играли вместе в одной команде и рады такой возможности.