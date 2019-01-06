Финская хоккейная сборная привезла в Минск баню: «Нам понравилась эта сумасшедшая идея»

Новости Беларуси. Как никогда мультинациональный состав участников Рождественского турнира в 2019 году, поэтому немудрено, что сами хоккеисты, приехавшие сюда из разных стран мира, стремятся воспользоваться возможностью поближе познакомиться с Беларусью и получить дозу национального колорита, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Яна Шипко, СТВ:

И вот, пока у одних на льду кипят настоящие спортивные страсти… … другие предпочитают не париться. Или как раз наоборот? Финские хоккеисты привезли с собой настоящую передвижную сауну.

У нас есть финская береза. Здесь у нас печь, бросаем дрова в огонь и … время для сауны!

Чтобы припарковаться у «Чижовки» на время Рождественского турнира, мобильная сауна преодолела тысячу километров до белорусской столицы.

Нико Ненонен, владелец передвижной сауны (Финляндия):

Практически это сауна на колесах, она рассчитана на 15 человек. И сейчас мы помогаем финской команде на турнире добиться максимальных результатов. Финны, кстати, весьма успешны: первые две игры – и две победы. Похоже, банный метод работает.

Ласси Сарвикиви, генеральный менеджер команды Финляндии:

Нам понравилась эта сумасшедшая идея, и мы немедленно согласились. Потому что для игроков после матча пар горячей сауны очень полезен, расслабляет мускулы.