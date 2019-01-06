Финская хоккейная сборная привезла в Минск баню: «Нам понравилась эта сумасшедшая идея»
Новости Беларуси. Как никогда мультинациональный состав участников Рождественского турнира в 2019 году, поэтому немудрено, что сами хоккеисты, приехавшие сюда из разных стран мира, стремятся воспользоваться возможностью поближе познакомиться с Беларусью и получить дозу национального колорита, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Яна Шипко, СТВ:
И вот, пока у одних на льду кипят настоящие спортивные страсти…
… другие предпочитают не париться. Или как раз наоборот? Финские хоккеисты привезли с собой настоящую передвижную сауну.
У нас есть финская береза. Здесь у нас печь, бросаем дрова в огонь и … время для сауны!
Чтобы припарковаться у «Чижовки» на время Рождественского турнира, мобильная сауна преодолела тысячу километров до белорусской столицы.
Нико Ненонен, владелец передвижной сауны (Финляндия):
Практически это сауна на колесах, она рассчитана на 15 человек. И сейчас мы помогаем финской команде на турнире добиться максимальных результатов.
Финны, кстати, весьма успешны: первые две игры – и две победы. Похоже, банный метод работает.
Ласси Сарвикиви, генеральный менеджер команды Финляндии:
Нам понравилась эта сумасшедшая идея, и мы немедленно согласились. Потому что для игроков после матча пар горячей сауны очень полезен, расслабляет мускулы.
Главный менеджер команды Ласси за 15 лет существования турнира пропустил всего один год. Он уверен: не только благодаря привычной сауне финские игроки в Минске чувствуют себя как дома.
Ласси Сарвикиви:
Я вижу, как год от года турнир приобретает размах, как меняется город. Минск очень красивый город, очень дружелюбные и, я бы сказал, счастливые люди!