«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира

На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. Здесь же, но уже в шесть вечера, определится и победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.

Артем Сенкевич, главный тренер команды Объединенных Арабских Эмиратов:

В первую очередь, наверное, вывод только один сейчас напрашивается: за счет высокого уровня команд ребята местные из Арабских Эмиратов видят, к чему надо стремиться и добавляют просто на глазах. Это очень радует.

А какие-то итоги подводить, я думаю, будем уже после сирены.