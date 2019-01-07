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«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира

07 января 2019 12:39
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Новости Беларуси. 7 января решится судьба главного трофея 15-ого Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. Здесь же, но уже в шесть вечера, определится и победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-1

Артем Сенкевич, главный тренер команды Объединенных Арабских Эмиратов:
В первую очередь, наверное, вывод только один сейчас напрашивается: за счет высокого уровня команд ребята местные из Арабских Эмиратов видят, к чему надо стремиться и добавляют просто на глазах. Это очень радует.

 А какие-то итоги подводить, я думаю, будем уже после сирены.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-4

– За кого будете болеть?
– Кто выиграет, за того и болеем.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-7

– За Финляндию. Даже дудочки купили, флаги нам взяли – больше такие, махать.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-10

– Очень приятно, приятно. Я рада. Вообще нет слов у меня.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-13

– Эмоции положительные. Нравится народу, весело играть. Нравится смотреть игры сами. Хоккей.

«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира-16

– Я уже не в первый раз на этом турнире. Два дня назад я тоже была здесь, когда играл наш глава государства. В целом атмосфера мне здесь очень нравится, я с удовольствием хожу каждый год.

Больше подробностей в видеоматериале корреспондента Алены Сыровой.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Алена Сырова # Фотофакт

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