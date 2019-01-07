«Нравится народу, весело играть»: 7 января пройдут заключительные матчи Рождественского турнира
Новости Беларуси. 7 января решится судьба главного трофея 15-ого Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. Здесь же, но уже в шесть вечера, определится и победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.
Артем Сенкевич, главный тренер команды Объединенных Арабских Эмиратов:
В первую очередь, наверное, вывод только один сейчас напрашивается: за счет высокого уровня команд ребята местные из Арабских Эмиратов видят, к чему надо стремиться и добавляют просто на глазах. Это очень радует.
А какие-то итоги подводить, я думаю, будем уже после сирены.
– За кого будете болеть?
– Кто выиграет, за того и болеем.
– За Финляндию. Даже дудочки купили, флаги нам взяли – больше такие, махать.
– Очень приятно, приятно. Я рада. Вообще нет слов у меня.
– Эмоции положительные. Нравится народу, весело играть. Нравится смотреть игры сами. Хоккей.
– Я уже не в первый раз на этом турнире. Два дня назад я тоже была здесь, когда играл наш глава государства. В целом атмосфера мне здесь очень нравится, я с удовольствием хожу каждый год.
Больше подробностей в видеоматериале корреспондента Алены Сыровой.