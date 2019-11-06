«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Это передний тормоз, если сильно зажать, мотоцикл станет на переднее колесо, это очень опасно. Здесь есть такая штучка, за нее дергаешь, он заводится, мотоцикл, но мне пока не хватает сил. Папа, иди ко мне, помоги мне завести.

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Этот юный байкер уже чемпион Беларуси по минимото. На мотоцикле с 4-х лет. Вначале физическая подготовка: тренировки на беговеле, иначе его еще называют ранбайк-велобалансир, или просто велосипед без педалей. Так учатся держать равновесие. Затем сам велосипед, скутер. И наконец, мотоцикл – 50 кубов, весом около 20 кг.

Евгений Миронов:

Мне нравится на мотоцикле кататься, потому что можно занимать первые места, дают награды, кубки. Много тебя узнает людей, и ты считаешься быстрый, знаменитый.

Занятия для маленьких любителей техники на базе ДОСААФ. Общество, кстати, существует с 20-х годов прошлого века. По современному треку юный байкер уже намотал тысячи километров. Чемпион развивает скорость до 100 километров в час.