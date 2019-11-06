90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и юниоры.

Нашу страну представляют 90 атлетов, которые небезосновательно рассчитывают на высокие места. Среди соискателей наград белорусы Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова. Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран.

Завершатся состязания в Минске 10 ноября.