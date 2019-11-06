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90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске

06 ноября 2019 11:40
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Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и юниоры.

Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай

90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске-1

Нашу страну представляют 90 атлетов, которые небезосновательно рассчитывают на высокие места. Среди соискателей наград белорусы Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова. Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран.

Завершатся состязания в Минске 10 ноября.

90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске-4

# Муай-тай # Фотофакт

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