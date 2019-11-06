Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце спорта более 500 атлетов сражаются за медали континентального первенства. 6 ноября в расписании соревнований снова предварительные бои – всего 35 поединков. В 14 из них выступили белорусы. Среда стала удачной для девяти из них.

Андрей Кулебин, участник чемпионата Европы по муай-тай:

Как всегда первый бой, пока почувствуешь ринг, немножко тяжеловато. Но настроение классное, поддержка вокруг – очень все супер, поэтому во второй раунд вышел уже как с новыми силами. Вообще великолепное состояние, все получилось.

Я знаю, что публики у нас очень много, людям это все нравится. Но все-таки сейчас рабочая неделя идет, поэтому сложно людям прийти: на соревнованиях, вы видите, уже в пять все заканчивается. Но я надеюсь, что сейчас эти праздники будут и будут выходные. Соответственно люди смогут, кто желает, попасть на просмотры. Это будет здорово для нас. Я надеюсь, у нас будет шикарная поддержка.

А так атмосфера класс. Люди все пишут, болеют, поддерживают. Очень здорово, очень приятно. Давно я очень не выступал на большом турнире в Минске, и это шикарно.