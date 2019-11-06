Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по муай-тай, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце спорта более 500 атлетов сражаются за медали континентального первенства. 6 ноября в расписании соревнований снова предварительные бои – всего 35 поединков. В 14 из них выступили белорусы. Среда стала удачной для девяти из них.
Красивым завершением соревновательного дня стала победа белоруса Андрея Кулебина. Как сам признался многократный чемпион мира, этого старта дома очень ждал.
Андрей Кулебин, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Как всегда первый бой, пока почувствуешь ринг, немножко тяжеловато. Но настроение классное, поддержка вокруг – очень все супер, поэтому во второй раунд вышел уже как с новыми силами. Вообще великолепное состояние, все получилось.
Я знаю, что публики у нас очень много, людям это все нравится. Но все-таки сейчас рабочая неделя идет, поэтому сложно людям прийти: на соревнованиях, вы видите, уже в пять все заканчивается. Но я надеюсь, что сейчас эти праздники будут и будут выходные. Соответственно люди смогут, кто желает, попасть на просмотры. Это будет здорово для нас. Я надеюсь, у нас будет шикарная поддержка.
А так атмосфера класс. Люди все пишут, болеют, поддерживают. Очень здорово, очень приятно. Давно я очень не выступал на большом турнире в Минске, и это шикарно.
Уже 7 ноября стартует этап полуфинальных поединков. Финальные бои пройдут в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября). Вход на соревнования свободный.