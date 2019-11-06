«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Веревочный городок появился в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Площадка по экстремальным видам спорта открылась в первой школе. Она объединила несколько веревочных трасс и стен для скалолазания. Для каждого этапа есть весь необходимый инвентарь – карабины, страховки и каски. Сначала городок создавался для подготовки спортсменов, однако неожиданно стал востребованным среди школьников.

Елизавета Тарловская, ученица средней школы № 2 Марьиной Горки:

Другие виды спорта для меня однообразные. Здесь ты бежишь, ты не знаешь, чего ожидать: как будут натянуты веревки, как проходить этот этап. Тут работает и само тело в общем, и ноги, и руки.

Сергей Махнач, директор центра туризма для детей и молодежи Пуховичского района:

Детям, особенно начиная с 2-3 классов это очень нравится, потому что у них развиты хватательные рефлексы в основном. Им просто делается, в виде игры – например, просто пройти навесную переправу. Меньше нагрузок делается, чтобы им было интересно и чтобы они играли. Таким образом прививается любовь к этому виду спорта. А дальше, если человек остался и заинтересовался, начинают более профессионально заниматься.