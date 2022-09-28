«Есть свои чемпионы». В сборной Беларуси по кикбоксингу прибавилось два титулованных бойца

Новости Беларуси. Фестиваль в Кемерово, международный турнир по кикбоксингу – основная цель в этом году белорусских спортсменов. На чемпионате Беларуси в «Стайках» спортсмены определяют тех, кто отправится в Россию на знаковый старт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое и второе места в итоговом протоколе в каждом весе дают возможность выступить на главном старте в этом сезоне и громко заявить о себе. Тренер сборной намерен отправить расширенный состав как старших, так и юниоров.

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Долго мы ждали чемпионат республики. В этом году провели два Кубка страны. Один Кубок страны в разделе К-1, еще один – в разделе лоу-кик. Предварительно просмотрел спортсменов первых, вторых номеров, кто принимал участие. И долгожданный был для меня этот турнир, для болельщиков. Потому что принимают участие и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Достаточно высокий уровень. Первые бои уже показали это. «Чемпионат республики послужит отбором». В «Стайках» отбирают кикбоксеров для турнира в Кемерово.

На чемпионате страны чувствуют 153 спортсмена со всей страны. Турнир лично-командный. Кто станет чемпионом и какая дружина будет сильнее, узнаем после всех финальных поединков 29 сентября.

Анатолий Кемен, председатель коллегии судей Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

У нас в каждом регионе есть свои чемпионы. И по мужчинам, и по женщинам. А тем более по юниорам. Выстреливают такие. Могилев отлично отработал, Полоцк, Минск. То есть нет у нас ярко выраженного лидера. В каждом регионе развивается этот вид спорта.