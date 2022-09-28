Волейболисты «Шахтёра» обыграли «Строитель» и стали обладателями Суперкубка Беларуси

Новости Беларуси. Обладателем Суперкубка Беларуси по волейболу стал солигорский «Шахтер». В решающем поединке команда Виктора Бекши одержала волевую победу над столичным «Строителем» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра была сочной и эмоциональной. Начало матча для солигорской команды не задалось. «Строитель» оставил за собой две стартовые партии – 25:21 и 25:23. В третьем сете минчане упустили инициативу. «Шахтер» взял верх – 25:17, остался в игре и сохранил шансы на продолжение борьбы. Опытный и сыгранный коллектив из Солигорска проявил впоследствии характер и стальные нервы. В определяющие моменты «горняки» были более организованными и точными. Четвертую партию «Шахтер» выиграл со счетом 25:21, в решающей пятой был сильнее – 15:12. Напомним, в прошлом сезоне «горняки» не смогли завоевать трофей, уступив «Строителю». 28 сентября им удалось взять реванш.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Замечательная игра. Сначала не очень хорошо все складывалось, но третий и четвертый сеты были очень важны. Ну и пятая партия, в которой, в принципе, была равная борьба. Проигрывая 2:5, вернулись в игру. И хорошая концовка. Тяжело бороться с высокими игроками, как у «Строителя», которые больше двух метров. Большинство игроков на блоке. Поэтому то, что мы могли делать – на блоке смягчали, играли в защите. Где-то в начале это не получалось. В середине игры наладили. На высоких мячах стали забивать. В принципе, борьба перешла в пятую партию, где нам удалось выиграть.