«Чемпионат республики послужит отбором». В «Стайках» отбирают кикбоксеров для турнира в Кемерово

Новости Беларуси. 153 бойца со всей Беларуси определяют сильнейших на чемпионате страны по кикбоксингу, который проходит в спортивном олимпийском комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Примечательно, что в ринге выступают как титулованные бойцы, чемпионы мира и Европы, так и молодежь. Данный старт является не только отбором в национальную команду на 2023 год. Финалисты во всех весах и видах, а это лоу-кик, К-1 и сольные композиции, представят нашу страну на российском фестивале в Кемерово, в рамках которого состоится и международный турнир по кикбоксингу. Хозяева собираются выступить тремя составами, также расширенным десантом отправятся за наградами и белорусы.

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

В середине октября проведем сборы, а в конце октября едем в Кемерово на большой спортивный фестиваль, где кикбоксинг будет заключительным видом спорта, который закроет эти соревнования. Обязательно участие российской команды первым, вторым и третьим составом. Поэтому для нас это самый важный старт в этом году. Поэтому чемпионат республики послужит отбором.

В программе чемпионата Беларуси первые два дня квалификационные. Молодой Кирилл Грек, воспитанник Виталия Тишурова, в поединке против Ивана Иванковича из Полоцка был на голову ниже своего оппонента, однако правильная тактика и грамотные тренерские подсказки помогли парню победить и пройти в полуфинал.

Кирилл Грек, участник соревнований:

Соперники у меня всегда высокие, я сам невысокого роста. И мне приходится всегда с такими работать. Это на самом деле несложно. С опытом все пришло. А тактики никакой не было – это все так, во время боя приходит, интуиция какая-то. Я так работаю. Сейчас кикбоксинг является мировым видом спорта. Есть много крупных турниров, где нужно выигрывать и получать пояса. Я хочу в дальнейшем попробовать выйти на такой мировой уровень.