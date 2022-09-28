Клуб «Сочи» в КХЛ обыграл минское «Динамо»

У подопечных Вудкрофта не складывалась выездная серия. В пассиве два поражения – от «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В матче против «Сочи» нужна была только виктория. Тем более оппоненты имели серию из шести поражений подряд. Цифры на табло открыли наши парни: на 9-й минуте отличился Сергей Сапего. Однако в конце первого периода у «зубров» случился провал. Они пропустили за минуту две шайбы. Вторая 20-минутка осталась безголевой.