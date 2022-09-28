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Клуб «Сочи» в КХЛ обыграл минское «Динамо»

28 сентября 2022 21:04
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Минское хоккейное «Динамо» в КХЛ провело очередной гостевой матч. Соперник – аутсайдер турнирной таблицы Западной конференции российский клуб «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб «Сочи» в КХЛ обыграл минское «Динамо»-1

У подопечных Вудкрофта не складывалась выездная серия. В пассиве два поражения – от «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В матче против «Сочи» нужна была только виктория. Тем более оппоненты имели серию из шести поражений подряд. Цифры на табло открыли наши парни: на 9-й минуте отличился Сергей Сапего. Однако в конце первого периода у «зубров» случился провал. Они пропустили за минуту две шайбы. Вторая 20-минутка осталась безголевой.

Клуб «Сочи» в КХЛ обыграл минское «Динамо»-4

Итоговые результаты на экранах. Следующий матч динамовцы проведут 1 октября против лидера Западной конференции питерского СКА.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Сергей Сапего # Фотофакт

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