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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Софии

28 сентября 2022 21:06
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал на турнире категории 250 в Софии. В 1/8 он обыграл третьего сеяного и 23-ю ракетку мира Григора Димитрова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Софии-1

Итоговые цифры – 6:3, 7:6 в пользу нашего спортсмена. Матч продолжался 1 час и 53 минуты. Первый сет белорус без особых проблем оставил за собой. А во втором оппонент навязал упорную борьбу, но на тай-брейке Ивашко удалось оформить викторию, с третьего раза реализовав матчбол. Соперник по четвертьфиналу определится позже.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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