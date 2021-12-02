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Хоккей. «Химик» по буллитам обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси

02 декабря 2021 21:12
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею 2 декабря были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Химик» по буллитам обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси-1

«Химик» принимал на своем льду «Металлург», который раньше сохранял первое место в турнирной таблице. Но «Юность» и «Шахтер» одержали по победе, и «волки» переместились на третью позицию. В Новополоцк они приехали только за викторией. Первые два тайма для гостей сложились неудачно – они пропустили трижды. А вот в третьей двадцатиминутке им удалось сравнять и перевести поединок в овертайм. Но в серии послематчевых буллитов «Химик» вырвал победу.

Хоккей. «Химик» по буллитам обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси-4

Полные результаты игр – на экране. 3 декабря в Экстралиге состоятся еще три матча.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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