Хоккей. «Химик» по буллитам обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси

«Химик» принимал на своем льду «Металлург», который раньше сохранял первое место в турнирной таблице. Но «Юность» и «Шахтер» одержали по победе, и «волки» переместились на третью позицию. В Новополоцк они приехали только за викторией. Первые два тайма для гостей сложились неудачно – они пропустили трижды. А вот в третьей двадцатиминутке им удалось сравнять и перевести поединок в овертайм. Но в серии послематчевых буллитов «Химик» вырвал победу.