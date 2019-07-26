Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: Мы были готовы к такой игре

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

25 июля на домашнем стадионе «Строитель» «горняки» встречались с гостями из датского «Эсбьерга». Уже на пятой минуте Бакай хитроумно исполнил штрафной удар. Игроки из стенки датчан подпрыгнули, а мяч полетел низом прямо в угол ворот. А на 55-й минуте хозяева поля удвоили свое преимущство. И снова не обошлось без Бакая. Албанец подал угловой, а Рыбак переадресовал мяч в цель.

Гостям при таком раскладе важно было забить: в ответной встрече выездной гол мог оказаться решающим. Но сделать этого «Эсбьергу» было не суждено: вратарь «Шахтера» Андрей Климович совершил несколько отличных сейвов и сохранил для своей команды комфортное преимущество.

2:0 победа «Шахтера». До финального свистка счет так и не изменился.