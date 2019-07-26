Нападающий «Шахтёра» Николай Януш о победе над «Эсбьергом»: Мы были готовы к такой игре

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» сделал весомую заявку на выход в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
25 июля на домашнем стадионе «Строитель» «горняки» встречались с гостями из датского «Эсбьерга». Уже на пятой минуте Бакай хитроумно исполнил штрафной удар. Игроки из стенки датчан подпрыгнули, а мяч полетел низом прямо в угол ворот. А на 55-й минуте хозяева поля удвоили свое преимущство. И снова не обошлось без Бакая. Албанец подал угловой, а Рыбак переадресовал мяч в цель.
Гостям при таком раскладе важно было забить: в ответной встрече выездной гол мог оказаться решающим. Но сделать этого «Эсбьергу» было не суждено: вратарь «Шахтера» Андрей Климович совершил несколько отличных сейвов и сохранил для своей команды комфортное преимущество.
2:0 победа «Шахтера». До финального свистка счет так и не изменился.
Николай Януш, нападающий ФК «Шахтер»:
Со скандинавами на сборах мы играли довольно часто. Их стиль игры изучили давно. В деловой манере они играют. Мы были готовы к такой игре.
Сергей Матвейчик, защитник ФК «Шахтер»:
Хорошая команда. Видно, что европейский уровень растет во всем. Поле было тяжелое. Нам лучше когда оно такое, чтобы держать контроль мяча.
«Шахтер» добился победы в первой игре, но судьба всего противостояния решится через неделю в Дании. Ответная игра пройдет в четверг 1 августа.