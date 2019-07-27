«Будем бороться за победу»: Минский открытый марафонский заплыв собрал более 100 пловцов

Новости Беларуси. Купальный сезон в самом разгаре. Дожди – не помеха для участников марафонского заплыва, который прошел 27 июля на Комсомольском озере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревновании приняли участие более сотни пловцов. Стартовали не только профессионалы, но и любители. Здесь, как в большом спорте, дружные команды и эмоциональные болельщики, только главное – не победа.

Температура воды в озере 20 градусов, но это никого не остановило. Состязались спортсмены в дистанциях от 500 метров и до 2 километров. Такие испытания решили преодолеть пловцы всех возрастов. Самому юному 12 лет, а вот старшему минул восьмой десяток.

Среди участников представители различных регионов Беларуси. В 2019 году еще и интернациональный состав: Россия, Польша, Литва и Молдавия.

Рафал Мишкинюк, участник Минского открытого марафонского заплыва (Польша):

Я второй раз участвую в минском марафонском заплыве. В прошлый раз это было зимой, сейчас решил испробовать теплую воду. Для меня главное – участие.

Алена Савунова, участница Минского открытого марафонского заплыва (Россия):

На открытой воде плыву всего второй раз, но мне очень это нравится. Так как я занимаюсь плаванием в бассейне, мне немножко непривычно. Но мне очень нравится, я стараюсь, работаю, закаляюсь, чтобы плавать в таких погодных условиях.

Наталья Алищенко, участница Минского открытого марафонского заплыва (Россия):

Представляем клуб «Янтарные моржи» Калининграда. Я даже Босфор переплыла в 2003 году и в 2011-м. Теперь приехали в Минск, хотим на вашем озере попробовать поплавать. Будем бороться за победу.