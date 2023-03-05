Довольны ли результатами на играх «Дети Азии»? Спросили у наших спортсменов

Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом. А главное – с целой россыпью медалей. Юные белорусские спортсмены вернулись с международных игр «Дети Азии», которые проходили в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту Минск их встречали самые близкие люди. Подробности. Родные пристально следили за выступлениями наших ребят. И они не подвели – 11 наград по итогам старта в их копилке, в том числе и одно золото. Отличилась лидер и флагоносец команды Полина Сивец. Помимо первого места, она дважды завоевывала серебро.

Полина Сивец, чемпионка игр «Дети Азии» (конькобежный спорт, 3 000 метров):

Я удовлетворена, не сказать, что полностью довольна, не сказать, что это мой максимум. Но я сделала выводы для себя и буду стараться в дальнейшем все исправить.

Василий Юрчик, шеф миссии белорусской команды на играх «Дети Азии»:

Это отличный результат. Мы не ожидали какой-то конкретной цифры. Потому что конкретные цифры ставить неправильно. Мы говорили ребятам, что они должны показать свой самый лучший результат. И они его показали. Порадовать нас смогли и те виды спорта, на медали в которых и не рассчитывали. Завоевать награды удалось в прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании и шорт-треке.

Даниил Бычков, трехкратный призер игр «Дети Азии» (шорт-трек):

Я ожидал, что у нас может получиться на эстафете. Но не ожидал, что у меня личная медаль получится.

Ева Бедрицкая, серебряная медалистка игр «Дети Азии» (прыжки на лыжах с трамплина):

Я знала своих соперниц, знала, какие там девочки будут. Я рассчитывала на пятерку в лучшем случае, но запрыгнула на второе место.

Василий Бороховский, бронзовый медалист игр «Дети Азии» (фигурное катание):

Я был очень счастлив, когда понял, что на третьем месте. В шоке сначала был первые минут 10, потом понял, думаю, ну классно уже.