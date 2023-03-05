«Просто сумасшедшее испытание». Сборная Беларуси вернулась с Международных спортивных игр «Дети Азии»

Новости Беларуси. Беларусь встречает команду участников международных игр «Дети Азии». Самолет из Кемерово, на борту которого вернулись 68 юных спортсменов, приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громко заявить о себе смогли все наши атлеты. Пусть не каждый увез с собой заветную награду, но впечатлений останется масса. Ведь главная задача турнира – помочь ребятам сделать первые шаги на пути к высоким достижениям.

Александр Новиков, ведущий специалист отдела информации НОК Беларуси: Для белорусского спорта и развития детско-юношеского спорта в нашей стране, конечно же, это знаковый результат. Особенно для тех, кто хорошо разбирается в спортивных достижениях наших атлетов, прекрасно понимает, что ледовые виды спорта и дисциплины, которые внесли значительный вклад в медальную копилку, очень всех порадовали. И конечно, Национальный олимпийский комитет ожидает, что в будущем эти ребята, показав такие результаты, смогут себя проявить на молодежном и национальном уровне.

Владимир Чернявский: Очень болели за нашу бронзу, за Чернявского Романа. Они в командном забеге взяли третье место. Это было просто сумасшедшее испытание для нас, потому что это первые соревнования такого уровня. В общем, было просто супер.

Марина Чернявская:

Безусловно, это радость была, волнение, но и очень большая гордость. За нашего сына, за всю команду, гордость за нашу Беларусь.

Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» прошли во второй раз. Участниками соревнований стали более 850 юных спортсменов из 12 стран. Они разыграли 57 комплектов наград в десяти видах спорта. В копилке нашей сборной 11 медалей. Важно, что для многих участников эти старты стали первыми серьезными в жизни.