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Футболисты БАТЭ всухую разгромили «Белшину»

04 марта 2023 18:52
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Сегодня, 4 марта, были сыграны первые четвертьфинальные поединки футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ всухую разгромили «Белшину»-1

«Торпедо-БелАЗ» принимало солигорский «Шахтер». И этот поединок был полон драматизма. Счет на 15-й минуте открыли хозяева, солигорчане спустя 20 минут усилиями Скавыша равновесие восстановили. На исходе игры счет был ничейный – 1:1. Однако Шевченко на последних минутах матча забил гол и вырвал победу для «автозаводцев» – 2:1.

Футболисты БАТЭ всухую разгромили «Белшину»-4

Во втором четвертьфинале в Бобруйске местная «Белшина» принимала БАТЭ. Борисовчане оформили три гола в первом тайме, а во втором добавили еще два. «Белшина» разгромлена – 5:0. По дублю на счету Громыко и Концевого. Ответные поединки 1/4 финала пройдут 11 марта.

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# Футбол Беларуси # Евгений Шевченко # Артем Концевой # Андрей Громыко # Фотофакт

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