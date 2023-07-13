На первенстве России по плаванию белорусы смогли обеспечить себе два финала

В Пензе завершилась утренняя сессии первенства России по плаванию. По итогам предварительный заплывов белорусские спортсмены гарантировали себе два финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 50 метров брассом среди юниоров шестое время показал Евгений Наумчик. Он финишировал за 29,05 секунды. И поборется за места на пьедестале вечером 13 июля. Смогли порадовать и девушки. В эстафете комплексным плаванием наш квартет в составе Софьи Гудковой, Дарьи Демешко, Карины Швед и Дарьи Боешко расположился на третьем месте. Вечерняя сессия стартует в 18:00 по Минску.