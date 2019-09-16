«Еле-еле выдерживали проспекты такое количество людей»: Вадим Девятовский о Минском полумарафоне-2019

Юбилейный забег в очередной раз установил рекорд по количеству участников: 40 тысяч бегунов из 68 стран мира! Большой праздник легкой атлетики собрал любителей здорового образа жизни из 200 городов Беларуси. Самой популярной стала дистанция на 5,5 километров: желание пробежать изъявили 25 тысяч человек. Регистрацию закрыли досрочно – больше минские улицы попросту не вместят.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы уже в прошлом году нащупали этот лимит. 25 тысяч – это очень много, еле-еле выдерживали проспекты такое количество людей, и мы остановились на этом. Я рад, что мы на пять километров досрочно закрыли регистрацию.

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

Юбилейный Минский полумарафон стал счастливым для белорусских бегунов. С рекордом дистанции женский забег в 21 километр выиграла наша Нина Савина. Золотое время забега – 1 час 11 минут 24 секунды.