«Еле-еле выдерживали проспекты такое количество людей»: Вадим Девятовский о Минском полумарафоне-2019

Новости Беларуси. Праздничный уикенд в столице завершил пятый Минский полумарафон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Праздничный уикенд в столице завершил пятый Минский полумарафон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юбилейный забег в очередной раз установил рекорд по количеству участников: 40 тысяч бегунов из 68 стран мира! Большой праздник легкой атлетики собрал любителей здорового образа жизни из 200 городов Беларуси. Самой популярной стала дистанция на 5,5 километров: желание пробежать изъявили 25 тысяч человек. Регистрацию закрыли досрочно – больше минские улицы попросту не вместят.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы уже в прошлом году нащупали этот лимит. 25 тысяч – это очень много, еле-еле выдерживали проспекты такое количество людей, и мы остановились на этом. Я рад, что мы на пять километров досрочно закрыли регистрацию.
«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон
Юбилейный Минский полумарафон стал счастливым для белорусских бегунов. С рекордом дистанции женский забег в 21 километр выиграла наша Нина Савина. Золотое время забега – 1 час 11 минут 24 секунды.
Нина Савина, победительница Минского полумарафона – 2019:
Слава богу, все сложилось. Я очень переживала, так как есть такие нюансы после гор, если вдруг не побежится. Но сегодня все сошлось, поэтому я счастлива.
Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»
Через пару минут после Нины финишировали и участники на дистанции 10,5 километров. Здесь победу снова отпраздновал белорус Артем Логиш. Еще одну золотую медаль белорусским бегунам принесла Ирина Сомова на дистанции 10,5 километров. Завершил программу соревнований самый массовый забег на дистанцию 5,5 километров.