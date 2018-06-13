Экскурсия по спортивным объектам Минска появится к Европейским играм-2019

Новости Беларуси. Ровно через год, в июне 2019 года, Беларусь примет II Европейские игры. Но подготовка уже идет полным ходом. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Алексей Богданович.

Расскажите про экскурсию «Минск спортивный». Что она из себя представляет?

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Она рассчитана на то, что к нам приедут гости, которые заинтересованы, в первую очередь, в спортивной составляющей, и специально для них будет адаптирована новая экскурсионная программа. Мы прокатим гостей по объектам II Европейских игр и расскажем о каких-то там технических, может быть, особенностях.

Надо сделать, конечно, акцент на некую историческую часть.

Беларусь – это страна замков, озер, разумеется, мы также и об этом будем рассказывать.

В чем суть динамической атлетики? Какая культурная программа запланирована на II Европейских играх-2019? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Алексей Богданович рассказал о новом формате легкой атлетики, фан-зонах и культурной программе на Европейских играх-2019