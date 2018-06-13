Алексей Богданович рассказал о новом формате легкой атлетики, фан-зонах и культурной программе на Европейских играх-2019

Ровно через год, в июне 2019-го, Беларусь примет II Европейские игры. Но подготовка уже идет полным ходом.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Алексей Богданович.

Над чем сейчас работа идет активнее всего? В чем суть динамической атлетики? Какая культурная программа запланирована на II Европейских играх? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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