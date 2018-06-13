Соревнования по динамической атлетике впервые пройдут на II Европейских играх-2019: что это такое?

Новости Беларуси. Ровно через год, в июне 2019 года, Беларусь примет II Европейские игры. Но подготовка уже идет полным ходом. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Алексей Богданович.

На стадионе «Динамо» будет проходить церемония открытия и закрытия?

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Церемония открытия, закрытия, вся легкоатлетическая программа. Новый формат легкой атлетики – новая динамическая атлетика, такое ноу-хау, с нетерпением ждем именно этого формата соревнований.

Я думаю, это будет очень интересно.

Решение было принято, с точки зрения того, чтобы атлетику сделать как-то более смотрибильней. Впервые в ноябре, если я не ошибаюсь, в Португалии прошел тестовый event по новой динамичной атлетике.

В чем отличие легкой атлетики от динамической?

Алексей Богданович:

Суть в том, что есть отдельные дисциплины, по которым атлеты могут зарабатывать медали, баллы в общую копилку, мы определяем победителя. Каждый спортсмен приносит баллы в копилку своей команды и уже в самом конце, уже на финише спортсмены выстраиваются в зависимости от своего рейтинга. Можно быть там пятым в этом финальном забеге, но при этом прибежать к финишу первым, ты – победитель всех соревнований.