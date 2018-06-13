Улица Октябрьская станет пешеходной и примет турнир по фехтованию во время Европейских игр-2019

Новости Беларуси. Ровно через год, в июне 2019 года, Беларусь примет II Европейские игры. Но подготовка уже идет полным ходом. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Алексей Богданович.

Кроме спортивных состязаний, в ходе Игр в Минске в июне 2019 года жителям и гостям белорусской столицы обещана обширная культурная программа. Что запланировано?

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

II Европейские игры – это не только спортивная программа, это еще насыщенная культурная программа. У нас планируются четыре фан-зоны: «Чижовка-Арена», «Минск-Арена», Дворец спорта и улица Октябрьская, которая планируется в Европейских играх стать пешеходной.

Там будет много активностей.

Например, будет турнир по историческому фехтованию. Я думаю, что будет очень насыщенно на «Чижовка-Арене». Там отличная атмосфера, хорошая площадка, культурная программа.

В чем суть динамической атлетики? Какая культурная программа запланирована на II Европейских играх-2019? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Алексей Богданович рассказал о новом формате легкой атлетики, фан-зонах и культурной программе на Европейских играх-2019