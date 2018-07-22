«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море

Новости Беларуси. На Минском море прошли соревнования по триатлону. Они собрали более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытать себя в мультиспортивной гонке пришли как профессиональные спортсмены, так и любители: чиновники, предприниматели, звезды шоу-бизнеса и журналисты. Дистанция в 28 километров была разделена на три части. В режиме нон-стоп любители здорового образа жизни сперва преодолели ее вплавь, затем на велосипедах, а после – бегом.

Отметим, соревнования прошли в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия», который направлен на поддержку детей с аутизмом.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь СТВ:

Мне очень радостно от того, что у нас проходит не просто спортивное мероприятие. Наверное, в этом году это уже четвертое мероприятие, которое проходит с хорошей, благой целью: сегодня это «Спорт-Инклюзия» – для детей с аутизмом. Очень важно, что мы научились делать симбиоз таких важных вещей: спорт, здоровье и помощь детям.