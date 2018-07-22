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«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море

22 июля 2018 12:45
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Новости Беларуси. На Минском море прошли соревнования по триатлону. Они собрали более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -1

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -3

Испытать себя в мультиспортивной гонке пришли как профессиональные спортсмены, так и любители: чиновники, предприниматели, звезды шоу-бизнеса и журналисты.

Дистанция в 28 километров была разделена на три части. В режиме нон-стоп любители здорового образа жизни сперва преодолели ее вплавь, затем на велосипедах, а после – бегом.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -6

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -8

Отметим, соревнования прошли в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия», который направлен на поддержку детей с аутизмом.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -11

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь СТВ:
Мне очень радостно от того, что у нас проходит не просто спортивное мероприятие. Наверное, в этом году это уже четвертое мероприятие, которое проходит с хорошей, благой целью: сегодня это «Спорт-Инклюзия» – для детей с аутизмом.

Очень важно, что мы научились делать симбиоз таких важных вещей: спорт, здоровье и помощь детям.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -14

Татьяна Дроздовская, председатель Белорусской федерации парусного спорта:
Я надеюсь, что наш азарт, наша энергетика передастся детям. Я первый раз участвую в таком, первый раз плыла на открытой воде. Сложно, неудобно сражаться с людьми первоначально было. Но преодолела, мне понравилось!

Любители здорового образа жизни соревновались как в командном, так и индивидуальном зачете. Каждый мог выбрать этап себе по силам. После прохождения дистанции на память о своем небольшом подвиге участники получил медали.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -17

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море -19

# Спортивные соревнования # Ирина Ромбальская # Татьяна Дроздовская # Фотофакт

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