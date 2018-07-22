Победить себя и обстоятельства. Соревнования по триатлону в поддержку детей с аутизмом прошли на Минском море

Новости Беларуси. На Минском море прошли соревнования по триатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они собрали более 500 человек.

Испытать себя в мультиспортивной гонке собрались как и профессиональные спортсмены, так и любители – всё это в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия», который направлен на поддержку детей с аутизмом. Покорять водную стихию брассом, баттерфляем и кролем – об этом мечтает 10-летний Илья. «Особенный» мальчишка научился плавать еще несколько лет назад, причем самостоятельно. Генетический сбой хоть и меняет его мировосприятие, но не мешает амбициям – стать мастером спорта.

Татьяна Яковлева, председатель Международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители»:

Есть методики к таким детям, решение вопросов – в первую очередь, социализация. Этим детям становится легче, намного легче. Они способны учиться, работать, быть с нами.

О том, как подняться на чемпионский пьедестал, сегодня дети с генетическим расстройством узнали от профессиональных спортсменов. Благотворительный триатлон собрал более 500 человек. Каждый участник мог выбрать этап себе по силам: гонку на велосипедах бег или плавание.

«Спорт, здоровье и помощь детям». Соревнования в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия» прошли на Минском море Атлеты соревновались как в командном, так и индивидуальном зачете. Сперва – почти 500 метров вплавь. А затем покорять дистанцию на двухколесном транспорте. 22 километра на велосипеде, а после – бег. Любители здорового образа жизни в сумме преодолели 28 километров. Поэтому главная цель для большинства стартовавших сегодня – даже не победить, а просто доплыть, доехать, добежать и, главное, сделать это не только ради себя.