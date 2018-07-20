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«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане

20 июля 2018 20:00
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Новости Беларуси. Фотографии победителей Олимпийских и Паралимпийских игр-2018 украсили серию почтовых марок. Презентация и торжественная церемония их гашения прошла 20 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане-1

В Зале олимпийской славы НОК Беларуси собрались триумфаторы Игр в Пхенчхане – Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Светлана Сахоненко, Юрий Голуб и другие именитые атлеты. С минувших зимних стартов белорусские спортсмены в общей сложности привезли 15 наград разного достоинства.

«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане-4

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Отправляю друзьям из других стран, нашим фристайлистам, возможно, отправлю. Я думаю, это очень здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом. Не просто какой-то символ, а твое лицо. Думаю, это очень здорово.

«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане-7

Лидия Графеева, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр в Пхенчхане (биатлон):
Такие вещи, как марки, передаются из поколение в поколение. Они обязательно останутся в нашей семье еще надолго. Для нас это большая гордость, что мы на этих марках изображены.

«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане-10

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:
Хоть я и активно перестал уже давно коллекционировать марки, но переписка осталась. Я нет-нет, и отсылаю – раз в четыре года так точно, когда наши спортсмены выступают удачно.

«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане-13

Каждая почтовая марка выпущена тиражом 56 тысяч экземпляров. Сегодня же юные белорусские спортсмены отправили открытки с новыми марками своим тренерам.

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Анна Гуськова # Лидия Графеева # Николай Козеко # Фотофакт

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