«Здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом»: появилась серия марок с победителями Игр в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Фотографии победителей Олимпийских и Паралимпийских игр-2018 украсили серию почтовых марок. Презентация и торжественная церемония их гашения прошла 20 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зале олимпийской славы НОК Беларуси собрались триумфаторы Игр в Пхенчхане – Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Светлана Сахоненко, Юрий Голуб и другие именитые атлеты. С минувших зимних стартов белорусские спортсмены в общей сложности привезли 15 наград разного достоинства.

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Отправляю друзьям из других стран, нашим фристайлистам, возможно, отправлю. Я думаю, это очень здорово, когда на конверте есть марка с твоим лицом. Не просто какой-то символ, а твое лицо. Думаю, это очень здорово.

Лидия Графеева, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр в Пхенчхане (биатлон):

Такие вещи, как марки, передаются из поколение в поколение. Они обязательно останутся в нашей семье еще надолго. Для нас это большая гордость, что мы на этих марках изображены.

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:

Хоть я и активно перестал уже давно коллекционировать марки, но переписка осталась. Я нет-нет, и отсылаю – раз в четыре года так точно, когда наши спортсмены выступают удачно.