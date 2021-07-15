Экс-первая ракетка мира пропустит Олимпиаду. Кого ещё из топовых теннисистов мы не увидим в Токио?

Многие топовые теннисисты продолжают расстраивать фанатов сообщениями, что не выступят на Играх в Токио. 15 июля свое неучастие в Олимпиаде подтвердила и немка Анжелика Кербер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экс-первая ракетка мира сообщила, что после активного соревновательного сезона ее тело нуждается в отдыхе и восстановлении.

Кербер является одной из самых титулованных теннисисток. На ее счету 13 выигранных турниров WTA в одиночном разряде. Также она трижды побеждала на турнирах Большого шлема.