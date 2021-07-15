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Удар с центра поля. УЕФА назвал автора лучшего гола на Евро-2020

15 июля 2021 18:54
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Болельщики выбрали своего героя. В УЕФА объявили результаты голосования за лучший гол Евро-2020. Первое место занял удар форварда сборной Чехии Патрика Шика, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Удар с центра поля. УЕФА назвал автора лучшего гола на Евро-2020-1

Это случилось в матче группового этапа в игре с Шотландией. Игрок «Байера» забил с центра поля, то есть как минимум с 45 метров. Сообщается, что это самый дальний гол на чемпионате Европы самое малое с 1980 года. Именно с этого времени ведется статистика.

Удар с центра поля. УЕФА назвал автора лучшего гола на Евро-2020-4

Чешский футболист стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Он, как и Криштиану Роналду, провел пять мячей, но у португальца еще есть голевая передача.

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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