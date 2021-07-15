Удар с центра поля. УЕФА назвал автора лучшего гола на Евро-2020

Это случилось в матче группового этапа в игре с Шотландией. Игрок «Байера» забил с центра поля, то есть как минимум с 45 метров. Сообщается, что это самый дальний гол на чемпионате Европы самое малое с 1980 года. Именно с этого времени ведется статистика.