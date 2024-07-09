Экипаж Сергея Вязовича выиграл этап ралли-рейда «Шёлковый путь»

Экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто» стал победителем пятого этапа престижного ралли-рейда «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 июля участники гонки пересекли границу Монголии и преодолели спецучасток протяженностью 296 километров. Для того чтобы победить, нашему экипажу потребовалось 3 часа 7 минут. Позади остались российские КамАЗы, в том числе и лидер общего зачета Дмитрий Сотников.

Сейчас главных фаворитов в генеральной классификации разделяет всего полминуты. Впереди еще шесть напряженных этапов, завершится ралли-рейд 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе.