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Экипаж Сергея Вязовича выиграл этап ралли-рейда «Шёлковый путь»

09 июля 2024 11:21
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Экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто» стал победителем пятого этапа престижного ралли-рейда «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича выиграл этап ралли-рейда «Шёлковый путь»-1

9 июля участники гонки пересекли границу Монголии и преодолели спецучасток протяженностью 296 километров. Для того чтобы победить, нашему экипажу потребовалось 3 часа 7 минут. Позади остались российские КамАЗы, в том числе и лидер общего зачета Дмитрий Сотников.

Сейчас главных фаворитов в генеральной классификации разделяет всего полминуты. Впереди еще шесть напряженных этапов, завершится ралли-рейд 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе.

# Спортивные соревнования # Сергей Вязович

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