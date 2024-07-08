Завершился первый круг ЧБ по футболу – промежуточные итоги

Положение в турнирной таблице сейчас выглядит так. Возглавляют топ минское «Динамо» и жодинское «Торпедо». У коллективов по 35 очков. На два балла отстает гродненский «Неман». Три сильнейшие команды значительно оторвались от преследователей. Идущее на четвертой позиции брестское «Динамо» имеет в активе 23 очка. Сейчас в первенстве небольшой перерыв. Возобновится розыгрыш 3 августа.