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Канадский хоккеист Ник Мёркли покидает минское «Динамо»

08 июля 2024 19:22
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Канадский хоккеист Ник Меркли покидает минское «Динамо», цвета которого он представлял на протяжении двух сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский хоккеист Ник Мёркли покидает минское «Динамо»-1

За это время Ник провел 143 матча, забросил 40 шайб и отдал 39 голевых передач при коэффициенте полезности «+6». Сообщается, что форвард продолжит карьеру в КХЛ, однако в новом сезоне будет выступать за «Автомобилист» из Екатеринбурга.

# Хоккей

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