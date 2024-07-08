Канадский хоккеист Ник Мёркли покидает минское «Динамо»

Канадский хоккеист Ник Меркли покидает минское «Динамо», цвета которого он представлял на протяжении двух сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За это время Ник провел 143 матча, забросил 40 шайб и отдал 39 голевых передач при коэффициенте полезности «+6». Сообщается, что форвард продолжит карьеру в КХЛ, однако в новом сезоне будет выступать за «Автомобилист» из Екатеринбурга.