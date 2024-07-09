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Сборные Испании и Франции определят первого финалиста ЧЕ по футболу

09 июля 2024 06:16
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Чемпионат Европы по футболу на финишной прямой. Сегодня, 9 июля, узнаем первого финалиста. Пропуск в решающую битву разыграют сборные Испании и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборные Испании и Франции определят первого финалиста ЧЕ по футболу-1

Фаворитом видится «красная фурия». Команда играет вдохновенно и оказалась единственной на групповом этапе, кто не потерял ни одного очка. В четвертьфинале Испания отправила отдыхать Грузию, а в 1/2 финала оставила не у дел хозяев форума немцев. Впрочем, кадровый голод из-за дисквалификаций несколько уравнивает шансы. Этим наверняка попытаются воспользоваться французы, которые, мягко говоря, не блещут. Так, полуфиналист Евро ни разу не забил с игры. А лучшим бомбардиром команды является автогол.

Сборные Испании и Франции определят первого финалиста ЧЕ по футболу-4

Интересная деталь: на предматчевой тренировке подопечные Дидье Дешама вовсю оттачивали пенальти. Следовательно, главная задача французов – не пропустить.

Сборные Испании и Франции определят первого финалиста ЧЕ по футболу-7

Начало прямой трансляции матча на нашем телеканале в 21:15. Второй полуфинал будет сыгран завтра. Титульное сражение состоится в воскресенье, 14 июля.

# Футбол

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