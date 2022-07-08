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Экипаж Сергея Вязовича победил на втором этапе «Шёлкового пути» с пробитым колесом

08 июля 2022 13:06
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Новости Беларуси. Экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» под управлением Сергея Вязовича победил на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича победил на втором этапе «Шёлкового пути» с пробитым колесом-1

Спецучасток протяженностью 226,5 километра белорус преодолел за 2 часа 55 минут и 51 секунду. Стоит отметить, что во время гонки у его грузовика пробило колесо, это произошло после входа в поворот за 500 метров до финиша. Второй белорус Алексей Вишневский стал седьмым.

Ралли «Шелковый путь» стартовал в Астрахани и завершится 16 июля в Москве. Маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж. Общая протяженность составит почти 4,5 тысячи километров. В соревнованиях принимают участие 80 экипажей.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Фотофакт

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