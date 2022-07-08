Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по чемпионату мира

В штаб-квартире УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьевка основного раунда европейской квалификации чемпионата мира 2024 года по мини-футболу. Белорусская сборная попала в четвертую отборочную группу и сыграет с командами Португалии и Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего по итогам жеребьевки 36 участников разбиты на 12 групп по 3 команды. Матчи стадии завершатся 8 марта 2023 года. 12 победителей групп и 4 лучших участника, занявших вторые места, проходят сразу в элитный раунд. Остальные 8 команд, занявших вторые места, играют в плей-офф основного раунда за оставшиеся 4 путевки.