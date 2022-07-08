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Белорус Эдуард Зезюлин выиграл золото открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике

08 июля 2022 12:26
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Новости Беларуси. Красивая и победная точка. Белорус Эдуард Зезюлин 8 июля выиграл золото открытого чемпионата России по тяжелой атлетике. Наш богатырь победил в супертяжелой весовой категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Эдуард Зезюлин выиграл золото открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике-1

Еще до старта турнира наш спортсмен был одним из фаворитов. И это реноме он подтвердил сполна. Уже в первом упражнении могилевчанин обуздал штангу весом 195 килограммов, опередив сильнейшего россиянина сразу на 5 килограммов. Далее Зезюлин замахнулся на рекорд России, но побить его не смог. В толчке белорус вышел к штанге самым последним, заявив максимальный вес, и с легкостью укротил 230 килограммов. Итоговая сумма составила 425 килограммов.

Белорус Эдуард Зезюлин выиграл золото открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике-4

Золото стало последней наградой на сегодня, но вовсе не единственной. В утренней сессии Евгений Тихонцов выиграл серебро, а Сергей Шаренков – бронзу. Всего же по итогам открытого чемпионата России у нас в копилке 14 наград. Из них 4 – наивысшей пробы.

# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин # Евгений Тихонцов # Сергей Шаренков # Фотофакт

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