Белорус Эдуард Зезюлин выиграл золото открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Красивая и победная точка. Белорус Эдуард Зезюлин 8 июля выиграл золото открытого чемпионата России по тяжелой атлетике. Наш богатырь победил в супертяжелой весовой категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Красивая и победная точка. Белорус Эдуард Зезюлин 8 июля выиграл золото открытого чемпионата России по тяжелой атлетике. Наш богатырь победил в супертяжелой весовой категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Еще до старта турнира наш спортсмен был одним из фаворитов. И это реноме он подтвердил сполна. Уже в первом упражнении могилевчанин обуздал штангу весом 195 килограммов, опередив сильнейшего россиянина сразу на 5 килограммов. Далее Зезюлин замахнулся на рекорд России, но побить его не смог. В толчке белорус вышел к штанге самым последним, заявив максимальный вес, и с легкостью укротил 230 килограммов. Итоговая сумма составила 425 килограммов.
Золото стало последней наградой на сегодня, но вовсе не единственной. В утренней сессии Евгений Тихонцов выиграл серебро, а Сергей Шаренков – бронзу. Всего же по итогам открытого чемпионата России у нас в копилке 14 наград. Из них 4 – наивысшей пробы.