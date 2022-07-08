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Серебро и бронза. Белорусские тяжелоатлеты продолжают завоёвывать медали на открытом чемпионате России

08 июля 2022 07:26
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Новости Беларуси. Белорусские богатыри продолжают коллекционировать медали открытого чемпионата России по тяжелой атлетике. Завершается последний вид программы. На помосте – супертяжеловесы. А утренняя сессия принесла нам сразу две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро и бронза. Белорусские тяжелоатлеты продолжают завоёвывать медали на открытом чемпионате России-1

Обе они завоеваны в весовой категории до 102 килограммов. Обладателем серебра стал Евгений Тихонцов. Его итоговая сумма составила 392 килограмма. Бронза также досталась нашему представителю. Ее выиграл Сергей Шаренков. Результат в двоеборье – 369 килограммов.

Таким образом, на данный момент у сборной Беларуси 13 медалей открытого чемпионата России, в том числе три золота.

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцов # Сергей Шаренков # Фотофакт

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