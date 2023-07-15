Экипаж Сергея Вязовича одержал победу в зачёте грузовиков «Шёлкового пути»

Новости Беларуси. Экипаж Сергея Вязовича впервые в карьере стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В лидерах генеральной классификации белорусская команда оказалась после финиша третьего дня и с тех пор больше никому не отдала первое место.

На старт финального этапа по маршруту Липецк – Москва Вязович вышел с солидным отрывом, проехал заключительные 118 км в топ-3 и сумел оторваться на 12 минут от ближайшего преследователя. Как итог – лучший результат: 24 часа 22 минуты 14 секунд. На втором месте команда Эдуарда Николаева, третий Андрей Каргинов.

За 9 дней гонки экипажи преодолели 2 227 километров дистанции. Церемония финиша и награждение победителей пройдет вечером на Красной площади.