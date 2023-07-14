«Сборная России достаточно зубастый соперник». Белорусские пловцы готовятся к финалу Кубка РФ

Новости Беларуси. Белорусские пловцы готовятся к главному старту летнего сезона – финалу Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Форум примет Казань с 25 по 30 июля. Нашу команду представят 11 спортсменов, которые смогли выполнить квалификационный норматив на Кубке страны в июне. За временный ориентир были взяты результаты финалов чемпионата России 2022 года.

Сегодня, 14 июля, наша дружина тренируется на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта. В родном бассейне подготовку к российскому старту проходит и Анастасия Шкурадай. В 2023 году главной дистанцией белоруски станет 200 метров на спине. В четверг в ряды сборной прибыл и лидер Илья Шиманович. Он так же готовится с личным тренером Еленой Малюско. Перед нашими пловцами поставлены задачи показать лучшие свои результаты.

Андрей Липницкий, главный тренер национальной команды Беларуси по плаванию:

На сборе находится 10 спортсменов, один проходит подготовку в Минске с личным тренером – Виктор Стаселович. У нас очень сенситивный период. Стоят задачи – повышение скорости, поддержание всех функций на максимально высоком уровне. И уже индивидуальная подводка к конкретным дистанциям. Вывод спортсменов на пик формы. Конечно, мы хотели бы собрать как можно больше количество медалей, но понимаем, что сборная России достаточно зубастый соперник. Поэтому, конечно, надеемся на лидеров команды, на основные дистанции, на эстафетное плавание. И планируем показать результаты чуть быстрее, чем на чемпионате России.