Экипаж Сергея Вязовича лидирует на международном ралли-рейде «Шёлковый путь»

Экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в зачете грузовиков на международном ралли-рэйде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня по маршруту Волгоград – Липецк прошел восьмой этап. Протяженность дистанции составила почти 315 километров. Белорусская команда показала третий результат. Таким образом, ее преимущество в общем зачете над ближайшим преследователем составляет солидные 10 минут.