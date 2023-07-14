Экипаж Сергея Вязовича лидирует на международном ралли-рейде «Шёлковый путь»

Экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в зачете грузовиков на международном ралли-рэйде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в зачете грузовиков на международном ралли-рэйде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня по маршруту Волгоград – Липецк прошел восьмой этап. Протяженность дистанции составила почти 315 километров. Белорусская команда показала третий результат. Таким образом, ее преимущество в общем зачете над ближайшим преследователем составляет солидные 10 минут.
И впереди всего один этап – заезд по маршруту Липецк – Москва. Длина которого составит 118 километров. Он пройдет завтра, 15 июля. А торжественная церемония финиша состоится на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.