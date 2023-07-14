Дмитрий Иваненко победил в забеге на 3000 метров с препятствиями на Кубке России

В Московской области стартовал Кубок России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И первый же состязательный день порадовал медальными результатами.

Дмитрий Иваненко праздновал триумф в забеге на 3 000 метров с препятствиями. Причем он улучшил личный рекорд почти на полторы секунды. Вице-чемпионом стал еще один белорус Вячеслав Скудный. Отметим, наши парни с первых минутных находились в лидирующей группе, а во втором отрезке вдвоем вырвались вперед. Но именно Дмитрий лучше провел заключительный круг. Завтра, 15 июля, соревнования продолжатся. В прыжках с шестом за награды старта будет бороться наш Матвей Волков.