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Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»

27 апреля 2021 20:08
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Новости Беларуси. В Астраханской области России завершен ралли-рейд «Золото Кагана». На финальном этапе крайне удачно выступили представители белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»-1

Сильнейшим на четвертом участке ралли стал экипаж под управлением Сергея Вязовича, а третье время дня показал грузовик Виталия Мурылева. В итоговом зачете ралли-рейда победил пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»-4

Экипаж нашего Сергея Вязовича занял второе место с отставанием всего в 1 минуту и 9 секунд. Этот результат стал для белорусских гонщиков лучшим за всю историю выступлений на «Золоте Кагана». Команда Виталия Мурылева замкнула топ-5 общей таблицы.

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»-7

Это ралли являлось одним из этапов подготовки к предстоящей гонке «Шелковый путь – 2021», а также очередной возможностью протестировать грузовики в боевых условиях и предоставить соревновательную практику молодым пилотам.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Дмитрий Сотников # Виталий Мурылев # Фотофакт

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