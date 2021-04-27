Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»

Новости Беларуси. В Астраханской области России завершен ралли-рейд «Золото Кагана». На финальном этапе крайне удачно выступили представители белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Астраханской области России завершен ралли-рейд «Золото Кагана». На финальном этапе крайне удачно выступили представители белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнейшим на четвертом участке ралли стал экипаж под управлением Сергея Вязовича, а третье время дня показал грузовик Виталия Мурылева. В итоговом зачете ралли-рейда победил пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.
Экипаж нашего Сергея Вязовича занял второе место с отставанием всего в 1 минуту и 9 секунд. Этот результат стал для белорусских гонщиков лучшим за всю историю выступлений на «Золоте Кагана». Команда Виталия Мурылева замкнула топ-5 общей таблицы.
Это ралли являлось одним из этапов подготовки к предстоящей гонке «Шелковый путь – 2021», а также очередной возможностью протестировать грузовики в боевых условиях и предоставить соревновательную практику молодым пилотам.