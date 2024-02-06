Егора Сидорова признали лучшим игроком недели в ЗХЛ

Пять шайб, три результативные передачи и показатель полезности +3. Егор Сидоров признан лучшим игроком недели в Западной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард «Саскатуна» принял самое непосредственное участие в победах своего клуба. В последнем матче он, к примеру, оформил дубль, став автором двух из трех голов. Также нападающий дважды получал звание второй звезды. Кроме того, Сидоров обновил рекорд по количеству взятий ворот за сезон. В нынешнем розыгрыше он 41 раз заставлял капитулировать голкиперов.