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Егора Сидорова признали лучшим игроком недели в ЗХЛ

06 февраля 2024 12:33
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Пять шайб, три результативные передачи и показатель полезности +3. Егор Сидоров признан лучшим игроком недели в Западной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егора Сидорова признали лучшим игроком недели в ЗХЛ-1

Форвард «Саскатуна» принял самое непосредственное участие в победах своего клуба. В последнем матче он, к примеру, оформил дубль, став автором двух из трех голов. Также нападающий дважды получал звание второй звезды. Кроме того, Сидоров обновил рекорд по количеству взятий ворот за сезон. В нынешнем розыгрыше он 41 раз заставлял капитулировать голкиперов.

# Хоккей # Егор Сидоров

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