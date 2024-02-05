В спорткомплексе «Раубичи» стартовало открытое первенство Беларуси по биатлону. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день прошли четыре спринта. В трех из них победителями стали минчане. На дистанции 10 километров у юниоров равных не было Александру Голяку. В спринте на 7,5 километра у юниорок победила Анна Пестерева, у юношей – Андрей Колбанов. Заключительной гонкой дня стал спринт на 6 километров у девушек. В этой дисциплине первое место заняла Анастасия Конышева из Витебской области. Отметим, эти соревнования являются отборочными к первенству России: юноши выступят в Саранске с 19 по 27 февраля, юниоры – в Ханты-Мансийске с 4 по 17 марта.

Елена Зубрилова, главный судья первенства: Молодежь у нас хорошая, сложно сказать, кто из них будет впоследствии спортсменами, которые перейдут в национальную команду. Но на сегодня каждый из спортсменов старается показать свой лучший результат, чтобы попасть на соревнования своего уровня, но в дальнейшем мы надеемся, что они пополнят ряды национальной команды. Каждый спортсмен, смотря на нашу национальную сборную, на Динару Алимбекову, Смольского Антона, Солу Анну, стремится вырасти и в дальнейшем попасть в национальную команду. Для них это кумиры и стимул для достижения высоких результатов в дальнейшем.

Валерия Курчева, участница первенства (г.Новополоцк):

Сегодня погода была тяжелая, потому что утром, когда старшие ребята соревновались, шел снег, трасса была вся полностью в снегу, каша была. Сейчас получше, потому что старшие ребята укатали немного трассу, но все равно можно было поскользнуться, упасть, трудно было. Я могла и лучше, сегодня был ход не очень, я после болезни, а со стрельбой справилась.

Турнир продлится еще три дня. Спортсмены будут определять лучших в преследовании, индивидуальных гонках, а также масс-стартах. Завершится первенство в четверг, 8 февраля.