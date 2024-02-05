Белорусские команды стали победителями на международном турнире по баскетболу 3х3

Напомним, борьбу вели 12 мужских и 8 женских коллективов из нашей страны и России. Дружина «Шахтер-Беларусь» была вне конкуренции в розыгрыше среди мужчин. Наши парни практически не оставили шансов соперникам, в каждой дуэли они праздновали уверенную викторию. В женском турнире победительницами стали баскетболистки из команды «Беларусь». Топ-3 замкнули представительницы нашей молодежной сборной.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Для нас очень важный турнир, потому что зимой есть возможность посмотреть на своих игроков, в какой форме они находятся, подкорректировать какие-то планы развития клубов, команд. У нас в самое ближайшее время целый ряд турниров: это Игры БРИКС, Игры Дружбы, Фиджитал Игры, которые будут вот-вот в России. Мы довольны, как выступают наши ребята, очень довольны, как выступает «Шахтер» – это базовая команда национальной сборной. Девчонки наши тоже молодцы, но за девчонок я всегда меньше переживаю, потому что наши девчонки вообще в топе международного баскетбола 3х3.

Также в рамках турнира были разыграны индивидуальные награды. MVP международных соревнований стали Антон Зарецкий из «Шахтера-Беларусь»и Ульяна Скиба, представляющая команду «Беларусь».